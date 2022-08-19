Döşemealtı Belediyesinden 'kariyer günleri'

Döşemealtı Belediyesi, Nar Masa İş-Kur ofisi ile Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fasdat Gıda isimli iş yerinde çalıştırılmak üzere '30 personel alımı için kariyer günü' düzenledi.

Nar Masa ekipleri, iş ihtiyacı olanları, Döşemealtı Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden günler öncesinden duyurular yaparak kariyer günlerine davet etti. Döşemealtı Belediyesine başvuru yapan 130 kişiyi tek tek telefonla arayarak görüşmeye davet eden İş-Kur görevlileri, işveren temsilcisiyle iş arayanları buluşturdu. İnsan kaynakları sorumluları, Döşemealtı Belediyesi Toplantı Salonu'nda hem toplu hem de bire bir yapılan görüşmelerde, bay ve bayan olmak üzere işe alınacak 30 personel için mülakat yaptı. Şartları uyan kişilerin işe alım süreci başlatılarak, gereken evrakların tamamlanması için süre verildi.