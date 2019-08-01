Döşemealtı Belediyesinden Kırkgöz Gölü'nde temizlik

Döşemealtı Belediyesi, birinci derece doğal SİT alanı Kırkgöz Gölü'nde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Antalya'nın en büyük su kaynaklarından beslenen doğa harikası Kırkgöz Gölü içinde ve çevresinde Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam etti. Değişik türde kuşlara ev sahipliği yapan, nilüfer çiçekleriyle görsel şölen sunan 1. derece SİT alanı içinde ki Kırkgöz Gölü'nde ilk etap da bitki çöpleri, balçık ve atıklar toplandı, ardından suyun çekildiği alanlar mıcır ile kaplandı, son olarak da piknik yapmaya gelenler için hazırlanan kameriyeler boyandı.