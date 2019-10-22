Döşemealtı Belediyesi'nden Yangın Güvenliği ve Afet Bilinci Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan gelen uzmanlar, Döşemealtı Belediyesi'nde görevli personele yangın güvenliği ve afet bilinci konusunda bilgiler verdi.

Döşemealtı Belediyesi'nde kurum içi eğitim programları aralıksız devam ediyor. Döşemealtı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ve Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim toplantısında uzmanlar yangın güvenliği ve afet bilinci konusunda bilgiler verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin Deniz "Afet Bilinci, aynı kurumda görevli eğitmen Hasan Altuntaş ise, Yangın Güvenliği konusunu anlattı. Konuşmacılar, belediye personelinin sorularını da yanıtladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kurum içi eğitimleri önemsediklerini belirterek, “Belediyemizin personelinin daha bilgili ve duyarlı olması amacıyla düzenlemiş olduğumuz eğitim toplantılarını farklı branşlarda düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.