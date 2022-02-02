Döşemealtı Belediyesinden yol yapım çalışması

İlçeyi çok daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmek için çalışan Döşemealtı Belediyesi ekipleri, bir yandan bozuk olan yolların bakım ve onarımını yaparken, imar planları ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine de yeni yollar açmayı sürdürüyor.

Hem Yeniköy hem de Çıplaklı mahallerinde açılacak yollar için dolgu malzemesi taşınırken, iş makineleri de, serme ve sıkıştırma işlemlerine devam ediyor. Yeni açılan yollarda ilk işlemlerin tamamlanmasının ardından satih kaplama işlemi yapılacağı açıklanırken, yine bölgede belediyenin kendi tesislerinde üretilen parke taşlarla cadde ve sokaklar da çalışmalar sürüyor.