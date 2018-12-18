Döşemealtı Belediyesi'nin GES projesi örnek oldu

Antalya'da ilk kez kapalı pazaryerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, çatı üzeri güneş enerji sistemiyle 1178 mwh elektrik üretti. Üretilen enerji belediye hizmet binaları, pazaryerleri, parklar ve park sondajlarında kullanırken, Döşemealtı Belediyesi yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlıyor.

Antalya'da ilk kez çatı üzeri güneş enerji sistemini hayata geçiren Döşemealtı Belediyesi, diğer belediyeler ve kurumlara örnek oldu. 1 milyon avroluk yatırımla Bahçeyaka Mahallesi'ndeki pazar yerinin çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, bu yıl (Aralık ayı hariç) 1178 mwh elektrik üretti.

Üretilen enerji belediye tesislerinde kullanılıyor

Güneş enerji sisteminden elde edilen elektrik, belediye tesisleri, hizmet binaları, pazaryerleri, park aydınlatmaları ile park sondajlarında kullanılıyor. Aktif 190 abonesi bulunan Döşemealtı Belediyesi'nin kullanıma bağlı olarak aylık ortalama 200 bin lira olan elektrik kullanım bedelinin 60 ile 70 bin liralık kısmı buradan karşılanıyor. Döşemealtı Belediyesi, güneşten elde ettiği enerjiyle yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlıyor.

Çevreci, örnek proje

Kapalı Pazaryeri çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde çevreye zarar vermeden yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerinin altını çizen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Belediyemiz hizmet binalarının ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiğimiz günlük 760 kw enerji üretim kapasitesine sahip güneş panelleriyle çevreci enerji üretiyoruz. Bu sayede belediye bütçesine katkı sağlıyoruz" dedi.