Döşemealtı Belediyesi'nin önceliği temizlik

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri 26 araç ve 79 personelle ilçenin 32 mahallesinde, 11 çöp kamyonu ile düzenli olarak 8 bin konteynerden çöp toplama işlemini gerçekleştiriyor. Ekipler, yine özel dezenfekte aracı ile bu konteynırları koku ve sineğe karşı dezenfekte ediyor.

Ana arterler, cadde ve sokaklar, meydan, boş alan, pazar yerleri, sanayi sitelerinin temizliği ve bu alanlarda bulunan atıkların toplanarak doğaya zarar vermeden bertarafını sağlayan Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri çevre ve görsel kirliliği engellemeye çalışıyor.Temizlik İşleri bünyesinde bulunan 3 yol süpürme aracı ile ilçenin dört bir yanı özenle temizleniyor. Elektrikli yüksek basınçlı yıkama aracı ile kanalizasyon bakımı ve ilaçlaması gerçekleştiriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Cami Temizleme ekibi de ilçe genelindeki 60 cami ve 7 mescidin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca 13 pazaryerinin temizliği ve yıkanması pazar bitiminde gerçekleştiriliyor. Kapalı pazarlarda yapılan düğün, sünnet, mevlit öncesi ve sonrası gerekli temizlik hizmeti veriliyor.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 2 vidanjör de başvuruları değerlendiriyor ve gerekli çalışmayı yürütüyor. Geri dönüşüm hizmetleri kapsamında 74 geri dönüşüm kafesi, 30 geri dönüşüm konteynırı, 50 giysi kumbarası ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi. Geri dönüşümdeki atıklar da rutin olarak toplanıyor. Vatandaşların talebi doğrultusunda atık yağ bidonu bırakılırken, 5 litre ve üzerindeki yağlar evlerden toplanıyor.

“800 konteynıra bakım”

Temizlik hizmetlerinin yanında eskiyen ve yıpranan 8 bin konteynırın bakım ve onarımı yapılarak, yerine bırakıldı. İlçenin her geçen gün daha temiz olduğuna dikkat çeken Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Ekiplerimizin de gayretli çalışmasıyla hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmemesi prensibiyle hareket edip, daha temiz bir Döşemealtı için çalışıyoruz. Ayrıca yerel, ulusal ve uluslar arası sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak tarihi ve doğal değerlerimize yönelik temizlik kampanyalarına da destek veriyoruz. Bizim hedefimiz doğamızı korumak, çevremizi temiz tutmak” dedi.