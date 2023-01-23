Döşemealtı Belediyesinin pehlivanları yeni sezon için kampa girdi

Başpehlivanlar Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz, Ali Altun, başaltı pehlivanı Onur Susuz, küçük orta küçük boy pehlivanları Rıza Durmuş, Mustafa Can Erdem, Ali Cingöz, İlker Durmuş, Osman Kara, deste boy pehlivanları Mustafa Naz ve Tunahan Çiftçi ile yine kulübün antrenmanına katılan başpehlivan Okan Acar ile altyapıda çeşitli boylarda güreşen sporcular yılın ilk antrenmanını antrenör başpehlivan Sermest Bulut nezaretinde gerçekleştirdi. Döşemealtı Kapalı Spor Salonundaki antrenmanı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreş Koordinatörü Ramazan Bahşi, yöneticiler, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de takip etti.

"Başarılı bir sezon olur"

Sporculara sakatlıkların olmadığı başarılı bir sezon dileyen Başkan Genç,"Sporun her branşına koşulsuz destek veriyoruz. Gençlerimizin spor yapmaları ve sporcu ahlakıyla yetişmeleri bizim en büyük gurur kaynağımız. Tabii ki ata sporumuzun güreşin bizim için önemi çok daha başka. Daha önce altın kemer sevinci yaşayan ilçemiz bu sezon da yine başta mega star Ali Gürbüz, Ali Altun ve Ali İhsan Batmaz ile altın kemer kazanmak için mücadele edecek. Bizde bu mutluluğu onlarla ve ilçe halkımızla paylaşacağız. Umarım sakatlıkların yaşanmadığı ve çok başarılı bir güreş sezonu geçiririz”dedi.

Bu sezon takıma sponsor olan iş insanı Cüneyt Akkaşoğlu, Turgay Genç ile birlikte antrenman öncesi tüm sporculara yeni antrenman kıyafetlerinin dağıtımını yaptı.

"İlk periyot 3 haftalık"

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ise yılın ilk antrenmanını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Tabi ki sürekli antrenman yapıyoruz. ancak takım olarak bu sezon ilk kampımıza başladık. 3 hafta sürecek ve Döşemealtı'nda haftanın 6 günü antrenman yaparak sezona hazırlanacağız. Sakatlıkların yaşanmadığı bir sezon olmasını diliyorum. Başta Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç, yöneticilerimiz, sponsorumuz Cüneyt Akkaşoğlu'na bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Ustamız Sermest Bulut nezaretinde ilk antrenmanımızı yaptık. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.