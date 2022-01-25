Döşemealtı beyaza büründü

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı 29 yıl aradan sonra tekrar yağması Döşemealtı İlçesi'nde büyük sevinçle karşılandı.

Döşemealtı'nda sabaha karşı 04.00 sıralarında başlayan lapa lapa kar yağışı etkili oldu. İlçenin dört bir yanı beyaza bürünürken, kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Her zaman olduğu gibi kar yağışının keyfini yine en çok çocuklar çıkardı. Yarı yıl tatilinde olan çocuklar kendilerine parklara atarken, kar topu oynayıp gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardı. İlçede yer alan tarihi Evdirhan Kervansarayı'nda insanlar fotoğraf çektirdi. Döşemealtı Kent meydanını kaplayan kar yine ilçenin en güzel noktalarından birine dönüştü.

Sevimli dostları unutmadılar

Döşemealtı Belediyesi ekipleri ilçede kar yağışı nedeniyle her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir alırken, sevimli dostlar sokak hayvanları da unutulmadı. Belediye ekipleri uzak mahallelerde ve ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlar için doğaya yiyecek bırakırken, Jandarma ekipleri de Kırkgöz mevkiinde bulunan sokak hayvanlarına mama verdi. Yine ilçe merkezinde kartopu oynayan gençlerde sokak hayvanlarını unutmayıp onları hem sevdi, hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.