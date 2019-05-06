Döşemealtı Futbol Takımı namağlup şampiyon oldu

Amatör ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde en yakın takipçisi Merkez Spor Kulübü'nü Mustafa Severler ve İbrahim Aldemir'in kaydettiği gol ile 2-0 yenmeyi başaran siyah beyazlı oyuncular maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarıyla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kurulduğu ilk yılda başarıdan başarıya koşan ve oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak nağmalup ünvanını sürdüren Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor Futbol Takımı ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Pazar günü Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci stadyumunda en yakın takipçisi Merkez Spor Kulübü takımını ağırlayan siyah-beyazlı ekip ikinci yarıda gelen gollerle hem namağlup ünvanını korudu hem de liglerin tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Önümüzde ki sezon 1. Amatör Kümede mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı ekip oynadığı 10 maçta yalnızca 7 gol yerken rakip fileleri 39 kez havalandırdı ve ligin en az gol yiyen takımı ve en çok gol atan takımı oldu.

İlçenin tek futbol takımı olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor'un şampiyonluk maçını çok sayıda sporseverin yanı sıra, Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin (DÖGEM) Gençvekilleri, aileler, öğrenciler ve Kulüp Başkanı Cihan Sidel izledi.

Büyük tezahüratlar eşliğinde ve yağmur altında oynadıkları maçı kazanmayı bilen Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor Futbol Takımı maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Sahanın ortasında taraftarla birlikte şampiyonluk turu atan siyah beyazlı ekip, mutluluğunu soyunma odasında da sürdürdü.