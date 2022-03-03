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Döşemealtı futbol takımı U-18 liginde şampiyon

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı, U-18 liginde şampiyon oldu.

Kendi liglerinde şampiyon olan Döşemealtı takımı Play-off'lara yükseldi.


Döşemealtı Belediyesi takımı U-18 liginde oynadığı 16 maçtan 14 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Ligi 43 puanla birinci tamamlayarak şampiyon olan genç takım Play-off'larda başarılı olursa Türkiye Şampiyonasına katılarak hem Antalya'yı hemde Döşemealtı'nı temsil edecek.



Kırmızı-siyah-beyazlı takım şampiyon olarak tamamladığı ligde rakip fileleri tam 52 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek iki kulüpten birisi olmak için 19 Mart Cumartesi günü başlayacak play off maçlarına hazırlanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-18 takımının rakipleri de belli oldu. Play-off'larda B grubunda yer alan Döşemealtı takımı Serik Belediyespor, Alanya Kestel Belediyespor ve Şimşek Gençlik ve Spor takımlarıyla karşılaşacak.

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