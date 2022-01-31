Döşemealtı güreşçileri 27 madalya kazandı

Döşemealtı Belediyesi güreşçileri 2022 yılı Gençler Grekoromen güreş Antalya İl birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik, 3 ikincilik kazandı. Yine 2022 yılı Yıldızlar Grekoromen güreş Antalya İl Birinciliğinde farklı kilolarda 2 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti. 2022 yılı Yıldızlar Serbest Güreş Antalya İl Birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik 4 üçüncülük kazanırken, 2022 yılı Büyük Minikler Grekoromen Güreş Antalya Birinciliğinde farklı kilolarda 2 ikincilik 4 üçüncülük alarak kürsüye çıktı.

2022 Yılı Büyük Minikler Serbest Güreş Antalya il Birinciliğinde farklı kilolarda 1 ikincilik 2 üçüncülük kazandı. Okullar Arası Gençler (A) Serbest Güreş İl Birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük aldı. Okullar Arası Gençler (B) Serbest Güreş İl Birinciliğinde farklı kilolarda 2 üçüncülük almayı başaran Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları 27 madalya ile evlerine dönerek, kategorilerinde Türkiye müsabakalarında Antalya'yı ve Döşemealtını temsil edecek.