Döşemealtı ikinci hazırlık maçını da kazandı

Deplasmanda BAL ligini lider olarak tamamlayan ve 3'ncü lige yükselmek için Play-off oynayacak olan Kepez Belediye Spor ile oynayan Döşemealtı takımı karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynanan maçta güçlü rakibiyle final havasında bir oyuna çıkan kırmızı-siyah-beyazlı takım 90 dakika boyunca kazanma arzusunu sahaya yansıttı. Mücadeleleri ve sahada adım atmadık yer bırakmayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Döşemealtı takımına galibiyeti getiren golü ise Ömer Susuz kaydetti.

Süper Amatör ligi ikinci sırada tamamlayarak Play-Out oynamaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Takımı ilk hazırlık maçında Burdur temsilcisi Tefenni Belediye Spor'u 5-3 mağlup etmeyi başardı. Bal ligine yükselme mücadelesi veren kırmızı-siyah -beyazlılar ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.