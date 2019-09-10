Döşemealtı İlçe Jandarmadan servis denetimi

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince Döşemealtı ve Kepez ilçelerindeki okullarda 2019-2020 yılı eğitim öğretim dönemi başlangıç haftasında okul servis taşımacılığı yapacak olan servis araçları, şoförleri ve rehber personelleri denetlendi. Denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, trafik suçları ile ilgili kayıtlarının kontrolü, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları,araç periyodik bakımları,iç dış ve ışık donanımları,koltuk sayıları,güvenlik kameraları,yangın tüpü ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrol edildi. Ayrıca öğrencilerin ulaşabileceği camların sabit ve cam filmsiz olup olmadığı denetime tabi tutuldu.

İlçe Jandarma trafik timlerinin yıl sonuna kadar denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi.