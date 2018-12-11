Döşemealtı kilitli parke taşıyla örülüyor

Döşemealtı Belediyesi'nin Avrupa standartlarında hizmet veren Parke Tesisinde üretilen kilit ve bordür taşları ilçenin tüm mahalle, cadde, sokak, okul ve cami gibi kamusal alanların yollarında kullanılıyor. Belediye Başkanı Turgay Genç döneminde tarihinin en büyük yatırımlarını alan ilçede, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de aynı anda 3 ayrı mahallede parke yol yapımı çalışması yürütüyor.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 3 ayrı ekip Yeşilbayır, Nebiler ve Uzunkuyu Mahallesi'nde 15 gündür kilit taşı döşemesi yapıyor. Ekipler, 3 mahalledeki cadde sokaklarda 10 bin 500 metrekare alana yaklaşık 400 bin adet kilit taşı döşedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Üreten ve değer katan belediyecilik prensibiyle hareket ediyoruz. Kendi parke tesisimiz ile büyük bir boşluğu kapattık. Caddeler, yollar ve kamusal alanlar da artık kendi ürettiğimiz kilit taşlarını kullanıyoruz” dedi.