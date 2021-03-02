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Döşemealtı Kırgöz yoluna kaldırım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesi Kırkgöz yolunda kaldırım çalışması yapıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler ekipleri Döşemealtı Bıyıklı Mahallesi Kırkgöz yolunun alt yapısını güçlendirip dolgu, genişletme ve sıkıştırma çalışması yapmıştı. Sıcak asfalt çalışmasının da tamamlanması ile birlikte ekipler yol üzerinde kaldırım çalışmasına başladı. Hızlı bir şekilde ilerleyen kaldırım çalışması tamamlandığında Döşemealtı Bıyıklı Mahallesi Kırkgöz bölgesi sakinleri güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak.

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