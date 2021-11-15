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Döşemealtı kışa hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Döşemealtı’nda mevsimsel çiçek dikimi ve bakımlarını yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Döşemealtı'nda mevsimsel çiçek dikimi ve bakımlarını yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi ile Atatürk Caddesi'nde, kış çalışması yapıyor. Ekipler, orta refüjdeki yeşil alanlarda ağaç bakımı, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştiriyor. Halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışan ekipler, ilçe genelini daha da güzel hale getirmek için revize çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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