Döşemealtı Kitap Günleri başladı

Döşemealtı Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Döşemealtı Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Pegasus, Can, Epsilon, İletişim, Doğan, Yakamoz, Elma, Alfa, Everest, Kırmızı Kedi, Siyah Beyaz, 5 Şubat, Altaylı, Ayata, Cadı, Sonsuz, Kırıntı, Uzay, National Coğrafi, Beta Kids, Nova Kids, Akıl Oyunları, Poyraz, Rumeli, Kavim, Paydos, Kesit ve Kaldırım gibi seçkin yayınevlerinin katıldığı Döşemealtı Kitap Günleri'nin açılış kurdelesini Başkan Genç kesti.

Başkan Genç, okuma alışkanlığını artırmak adına çalışma yaptıklarının altını çizerek, " Toplumların bilimde ve teknolojide ilerlemesi, güçlü bilgi birikimine sahip bireylerle mümkündür. Bu da etkin bir okuma becerisi ve alışkanlığının kazandırılması ile gerçekleşir. Çocuklarımızı kitap kokusuyla büyütülmeli, bu alışkanlığı toplumun her kesimine yaymalıyız” dedi.

Yayınevlerinin stantlarını gezen Başkan Genç, yazarlarla ve ziyaretçilerle sohbet etti. Belediye personeli de Kent Meydanı'nda anlamlı bir kareografi oluşturarak, vücutlarıyla "oku" yazdı. Döşemealtı Kitap Günleri 8 Ağustos tarihine kadar Döşemealtı Kent Meydanında saat: 11.00 - 23.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Kent Meydanındaki etkinlik alanında her gün çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik yarışmalar, eğlence programları, müzik dinletileri yapılacak. Çocukların okuma alışkanlığı kazanması için hikaye okuma, masal anlatma yarışmaları yapılacak ve her yarışmadan sonra ödüller verilecek.