Döşemealtı Play-Out maçına hazırlanıyor

Play-Out öncesi maç eksiğini tamamlamak ve oyuncuların performansını yükseltmek için hazırlık maçları oynayan Döşemealtı takımı ilk maçını Burdur temsilcisi Tefenni Belediye Spor ile oynarken karşılaşmadan 5-3 galibiyetle ayrıldı.

Süper Amatör ligde oynadığı 22 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 53 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-siyah-beyazlı takım ilk hazırlık maçını Süleyman Karagülmez'in 2, Hüsnü Zeybekoğlu, Aytekin Yavuzay ve Ömer Susuz'un golleriyle 5-3 kazandı. BAL ligine çıkabilmek için Play-Out oynayacak olan Döşemealtı temsilcisi Tefenni Belediye Spor takımı ile Belek-Kadriye bölgesinde yer alan SB Sport Center sahasında oynadığı maçta gülen taraf olarak moral depoladı.

“BAL ligine hazırlık”

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, takımına ve oyuncularına güvendiğini söyleyerek, “Lig bitti ancak Play-Out maçı oynayacağız. BAL ligi yolunda oyuncularımızın maç eksikliğini tamamlamak için hazırlık maçları yapıyoruz. İlk maçımızı kazanmayı bildik. Şimdi yine zorlu bir hazırlık maçımız var. Bu maçlarda moral depolayarak hem kondisyon olarak hem de mental olarak BAL ligine hazırlanıyoruz” diye konuştu.