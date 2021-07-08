Döşemealtı , Türkiye'nin en çok inşaat ruhsatı alan belediyeleri arasında

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin son yıllarda aldığı yatırımlarla Türkiye'nin en çok inşaat ruhsatı alan belediyeleri arasında ilk üçe girdiğini söyleyen

Turgay Genç, Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı öncesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Döşemealtı Belediyesi Toplantı salonunda mahalle muhtarlarını ağırlayan Genç, tek tek tüm muhtarlara söz vererek mahallelerinde ihtiyaç olan hizmetleri sordu. Tüm konuşmacıların taleplerini bizzat kendisi not alan Başkan Genç, “Bu toplantıları her aya yapacağız. Bir önceki ay yapılmasını istediğimiz hizmetleri ve son durumları hakkında fikir alışverişinde bulunacağız “ dedi.

“Mahallelerimizdeki sorunları biliyoruz”

İlçenin son yıllarda aldığı yatırımlarla Türkiye'nin en çok inşaat ruhsatı alan belediyeleri arasında ilk üçe girdiğini söyleyen Genç, “Yaptığımız yatırımlar bölgemizi cazibe merkezi haline getirdi. Yerli yabancı yüzlerce yatırımcı bölgemizde hem iş yapmak istiyor hem de binlerce kişi de burada yaşamak için ev yaptırıp yatırım yapıyor. Belediyemizin iş yükü elbette arttı. Sizlerle birlikte Döşemealtı'nı modern, yaşanılabilir ve yatırım için en uygun bölge haline getiriyoruz. Mahallelerimizdeki sorunları biliyoruz ve yatırımlarımızı insan odaklı yapmaya, halkımızın yüreğine dokunarak hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.