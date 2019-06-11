Döşemealtı Yaz kurslarına kayıtlar başladı

Döşemealtı'nda yaz kursları için kayıtlar başladı. Futboldan güreşe, judodan badmintona 8'i spor, tiyatrodan kemana, yabancı dilden Kuran-ı Kerim'e 9'u kültürel toplam 17 branşta açılacak yaz kursları için son başvuru tarihi 28 Haziran.

Döşemealtı Kaymakamlığı, Döşemealtı Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği yaz kursları için kayıtlar başladı. 2018-2019 Eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala gençlerin yaz tatillerini sportif ve kültürel aktivitelerle değerlendirmeleri için her yıl olduğu gibi bu yılda yaz kursları düzenleniyor.

7-14 Yaş grubundaki çocuk ve gençlerin katılabileceği yaz kursları bu yıl; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, tekvando, judo, badminton, halk oyunları, tiyatro, satranç, gitar, bağlama, keman, bilgisayar, yabancı dil ve Kuran-ı Kerim branşlarında 2 ay boyunca devam edecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı'nda geleneksel hale gelen yaz kursları ile her yıl yüzlerce çocuğun faydalandığını söyledi. Başkan Genç, “Yaz kursları ile çocuklarımız bir taraftan fiziksel ve kişisel gelişimlerini sürdürürken diğer taraftan da sosyalleşme imkanı buluyor” dedi.