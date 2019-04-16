Döşemealtılı futbolcular başarıdan başarıya koşuyor

Amatör ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor futbol takımı hafta sonu oynanan maçta 1960 Sümerspor'u 4-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. 7 maçını da kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor futbol takımı, 28 golle ligde yer alan tüm grupların en çok gol atan takımı olurken, kalesinde gördüğü 6 golle de en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunduruyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in katkılarıyla geçtiğimiz Ekim ayında Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, 2. Amatör ligde başarıdan başarıya koşuyor. İzzet Eryılmaz ve Durmuş Tezcan Küçüktom tarafından çalıştırılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Pazar günü oynadığı maçta 1960 Sümerspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta üstünlüğü bırakmayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor 'un gollerini Mustafa Ertekin (3) ve Özgür Karagün attı.

7 takımın yer aldığı grupta Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, bu skorla namağlup liderliğini sürdürdü. Oynadığı 7 maçı da kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor futbol takımı, 28 golle ligde yer alan tüm grupların en çok gol atan takımı olurken, kalesinde gördüğü 6 golle de en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunduruyor.