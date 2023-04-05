Döşemealtı'na 150 bin metrekare sıcak asfalt

150 bin metrekare sıcak asfalt yapıldı

Avrupa standartlarında yeşil alan sahasına sahip olan ilçede, Döşemealtı Belediyesi Türkiye'de en çok ruhsat veren ilk 3 belediye arasında yer alıyor. Planlı yapılaşmanın ve deprem yönetmeliğine uygun inşatların hem belediye ekipleri hem de İnşaat Mühendisleri Odası tarafından kontrol edildiği Döşemealtı'nda ilçeye yakışan yollar yapılmaya devam ediyor. Daha önce yaptığı yollar ile en iyi alt yapı ödülüne layık görülen Döşemealtı Belediyesi 2023 yılında yapılaşmanın yoğun olduğu ve altyapısı tamamlanan alanlarda tam 150 bin metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek. Yeni ilçe genelinde bozulan yollarda da onarım ve asfalt yama çalışmaları çerçevesinde 50 bin metrekare asfalt tamir ve yama işlemi uygulanacak.

Yılın ilk asfalt çalışması Altınkale Mahallesi 5152-5153-5154'ncü sokaklar ile bağlantı yollarında yapılmaya başlandı. Özellikle yeni yerleşim ve nüfusun ihtiyacına göre altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışmalar yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri serme, sıkıştırma ve sıcak asfalt serim işlemlerine başladı. Altınkale mahallesinde 4 sokak ve bağlantılarında asfalt çalışması öncesi serme ve sıkıştırma işlemleri devam ederken bir yandan da sıcak asfalt atılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Döşemealtı Belediyesi ekipleri planlamaların ardından sıcak asfalt çalışmalarının haftanın 7 günü devam edeceğini ilçenin tüm noktalarında çalışmaların aralıksız süreceğini açıkladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, öncelikle vatandaşları dinlediklerini ve onlardan gelen talepler ışığında yapılan incelemenin ardından asfalt çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Genç, “Nüfusun yoğun olarak yaşadığı, alt yapıları tamamlanan ve yeni yerleşimlerin arttığı bölgelerimizde 2023 yılı için sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Altyapıları bitmeyen cadde ve sokaklarımızda da parke yollar ve sathi kaplama yapıyoruz. Yine bozulan yollarımızda onarım bakım ve yama çalışmaları yapmaya başladık. Şuana kadar tespit ettiğimiz 50 bin metrekarelik alanda yama çalışması olacak” dedi.