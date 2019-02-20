Döşemealtı'na devlet hastanesi

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 29 bin 758 metrekarelik arazi üzerine 100 yataklı devlet hastanesi yapılacağını açıkladı. Hülür, 33 çift yataklı oda, 34 tek yataklı oda, 24 yoğun bakım yatağı (erişkin 12, yenidoğan 12) planlanan hastanede ayrıca 5 hemodiyaliz yatağı, 4 palyatif yatağı, 2 mahkum yatağı ile toplam 135 yatakla hizmet vereceğini kaydetti. Hastanenin 34 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacağına belirten Hülür, "1'i lokal olmak üzere 4 ameliyathane, 40 poliklinik odası, 5 diş ünite, 5 röntgen cihazı, 3 ultrason, 1 MR ile hizmet verecek. Hastanede, 10'u engelli, 105 açık ve 197'si kapalı olmak üzere toplam 302 araçlık park yeri bulunacak" dedi.