Döşemealtı'na renkli baskı beton kaldırım

Döşemealtı Belediyesi vatandaşların daha nitelikli ve konforlu bir kentte yaşamaları için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Döşemealtı Belediyesi ekipleri imar planlarında yer alan ve özellikle yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde yeni yol yapım çalışmalarına devam ederken renkli baskı beton kaldırımlarda ilçeye farklı bir görünüm kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri Altınkale Mahallesi Rauf Orbay ve Aşık Veysel Caddeleri ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde renkli baskı beton kaldırım yapıyor.

İlçenin dört bir yanında çalışma yapan belediye ekipleri kendi tesislerinde üretilen ve her yıl belediye bütçesine milyonlarca lira tasarruf sağlayan parke ve kaldırım taşlarını cadde ve sokaklarla buluştururken, yine renkli baskı-beton kaldırımı uygulaması yapıyor. Belediye ekipleri bozulan yolların tamir bakım ve onarımlarını da yaparak ilçede yaşayan vatandaşların hayatını daha nitelikli ve konforlu yollarla kolaylaştırıyor.