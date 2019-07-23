Döşemealtı'nda 1. Kitap Günleri başlıyor

Döşemealtı Belediyesi tarafından düzenlenen, "Döşemealtı 1. Kitap Günleri" başlıyor.

Döşemealtı Belediyesi'nin katkılarıyla "Döşemealtı 1. Kitap Günleri" 26 Temmuz Cuma günü, Döşemealtı Kent Meydanı'nda düzenleniyor. 30'a yakın yayınevinin katılacağı Döşemealtı Kitap Günleri 8 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Döşemealtı Belediyesi'nin ilçede kültür sanat alanındaki boşluğu doldurmak adına başlattığı çalışmalar meyvesini veriyor. Bu anlamda Döşemealtı Belediyesi, Halk Tiyatrosu'nun ardından kitapseverleri bir araya getiriyor.

"İmza günleri"

Pegasus, Can, Epsilon, İletişim, Doğan, Yakamoz, Elma, Alfa, Everest, Kırmızı Kedi, Siyah Beyaz, 5 Şubat, Altaylı, Ayata, Cadı, Sonsuz, Kırıntı, Uzay, National Coğrafi, Beta Kids, Nova Kids, Akıl Oyunları, Poyraz, Rumeli, Kavim, Paydos, Kesit ve Kaldırım gibi seçkin yayınevlerinin katılacağı Döşemealtı Kitap Günleri boyunca 15 yazar imza gününe gelecek. Yazarlar arasında Bekir Öztürk, Osman Ünal, Ömer Güngör ve Mehmet Tolga Uluaydın gibi isimler yar alıyor.

Kitap Günleri için Kent Meydanı'na kurulacak olan platformun bir parçası olan etkinlik alanında her gün çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik yarışmalar, eğlence programları, müzik dinletileri yapılacak. Çocukların okuma alışkanlığı kazanması için hikaye okuma, masal anlatma yarışmaları yapılacak ve her yarışmadan sonra ödüller verilecek.

Kitabın, insanlığın en değerli hazinesi olduğunu söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, şehirlerin ruhunu sadece altyapıyla üstyapının değil, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de oluşturduğunu belirtti.

Başkan Genç, geleneksel hale gelecek olan etkinliğe herkesi davet etti.