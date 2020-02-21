Döşemealtı'nda 112 anlatıldı

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları Döşemealtı Belediye personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya'da "Acil Durumda Tek Numara" sloganıyla başlatılan ve 19 ilçede 8 hafta sürecek 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında pek çok kurum ve kuruluşa bilgilendirme ziyaretinde bulunan 112 heyeti, Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonu'nda belediye personeline yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yapılan toplantıda, 112 Acil Çağrı numarasının etkin kullanımı ve hangi durumlarda kullanılması gerektiği konularında bilgiler verildi. Projede, gereksiz çağrı ve asılsız ihbarların önlenmesi ve bu aramaların neden olduğu kaynak, zaman ve iş gücü israfının önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Polis, Jandarma, Ambulans, AFAD, Sahil Güvenlik, İtfaiye ve Orman Yangını acil çağrı numaralarını tek çatı altında toplayan 112 tanıtım toplantısında Polis, Jandarma, AFAD, İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri temsilcileri yer aldı.