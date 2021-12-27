Döşemealtı'nda 17 bin fidan toprakla buluştu

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu'nun katkılarıyla bir enerji firması tarafından Döşemealtı Belediyesine bağışlanan 17 bin fidan toprakla buluşturuldu. Konu ile ilgili konuşan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçenin Avrupa standartlarının üzerinde yeşil alan sahip olması için yeşil seferberliğini sürdürüyoruz” dedi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu'nun katkılarıyla bir enerji firması tarafından Döşemealtı Belediyesi'ne bağışlanan ilk etapta 17 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yürütülen ağaç dikme seferberliği kapsamında erik dut elma ve mahlepten oluşan fidanlar, Çığlık Ayanlar Parkı'nda düzenlenen törenle fidanlar toprağa dikildi.

Törene Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Türkay, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel, Halil Akyüz Anadolu Lisesi ile Ekolojik Kreş öğrencileri, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Öğrenciler parkta belirlenen noktalarda ağaç dikip can suyu verdi. Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Türkay, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Törende konuşan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçenin Avrupa standartlarının üzerinde yeşil alan sahip olması için yeşil seferberliğini sürdürüyoruz” dedi.