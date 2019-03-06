İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Döşemealtı'nda 250 öğrenciye balık ziyafeti

Döşemealtı İlçesi Dağ İlköğretim okulunda 250 Öğrenciye balık yeme alışkanlığını edindirmek amacıyla balık ekmek yeme programı düzenlendi.


Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk geleceğimizin teminatı çocukların hazır gıdalar ile değil, sağlıklı besinler ile beslenmesi gerektiğini vurguladı. Balık tüketiminin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.


İl Müdürü Mustafa Özen, İl Müdürlüğü olarak gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için çalıştıklarını belirtti. Yeşeren Çocuklar projesi ile çocuklarımıza tarımı ve toprak sevgisini öğrettiklerini, 'Mavide Buluşalım' projesi ile de balığı ve su ürünlerini öğreterek sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti. Özen, mavide buluşalım projesi sayesinde balığı tutmayı ve tüketmeyi alışkanlık haline getirmek amacıyla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.