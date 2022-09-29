Döşemealtı'nda alt yapısı tamamlanan yollar, sıcak asfaltla kaplanıyor

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 701 kilometrekare yüz ölçümüne sahip 32 mahalleli ilçede, imar planlarında yer alan ancak yapılmayan yeni yolların açılması, altyapısı tamamlanmayan bölgelerde sathi kaplama; altyapı sorunu olmayan bulvar, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bozulan yollarda tamir, yama ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çığlık Mahallesi Şehit Ahmet Ayverdi Caddesi'nde serme ve sıkıştırma işlemlerinin ardından sıcak asfalt serimine başladı. Altınkale Mahallesi Osman Gazi Caddesi ve bağlantılı sokaklarda da sıcak asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçemiz hızla ve planlı yapılaşmayla büyüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Cazibe merkezi olan ilçemizde yaşamak isteyenlere hak edilen hizmeti vermek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları aynı anda bir çok noktada devam ediyor” dedi.