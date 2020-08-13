Döşemealtı'nda ana içme suyu hattının bakım ve onarımı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı İlçesi'nde kapsamlı bir çalışma yürüterek ana içme suyu hattının bakım ve onarımını tamamladı.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Döşmealtı'nda basın ve sosyal medya aracılığıyla önceden duyurusu yapılan ve kesinti bilgisi verilen bakım onarım çalışması sorunsuz olarak tamamlandı. Çalışma kapsamında geniş bir alana hizmet sağlayan Termessos-Yeniköy ana isale hattına ait 800 mm'lik ÇTP boruda onarım yapıldı. Yeniköy, Çıplaklı, Kömürcüler, Başköy, Kızıllı, Yağca'nın bir kısmı, Çamlıca ve Toki Konutları'na içme suyu sağlayan hat üzerindeki arızanın tamamen giderildiği ve sorunsuz olarak hizmete sunulduğu açıklandı.

Kaçakların önüne geçilecek

İsale hattında onarım çalışması sürerken eş zamanlı olarak hat üzerindeki vantuzların ve tahliye vanalarının bakımları da gerçekleştirildi. Güzergâh gözden geçirilerek ihtiyaç olan noktalarda tamiratların yapılması sağlandı. ASAT ekipleri tarafından tamamlanan bakım onarım çalışması sonrasında programa uygun olarak hatta su verildi. Tamamlanan bakım ve onarımlar sayesinde önemli miktarda su kaybı önlenirken ileride yaşanabilecek olası arıza ve kaçakların da önüne geçildi.