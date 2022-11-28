Döşemealtı'nda Atatürk Caddesi'ne sıcak asfalt

İlçede bulunan Atatürk Caddesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi ile bağlantılı sokaklarda sıcak asfalt serimi yapan ekipler yine bu yollara desenli renkli boyama ile daha modern bir görünüm kazandıracak.

Döşemealtı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin bir çok noktasında yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra bozulan yolların bakım ve onarımı ile parke yollar yapıyor. Belediye görevlileri altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda ise sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. İlçenin en önemli ana arterlerinden Atatürk Caddesi'nde eskiyen asfaltı kaldıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 950 metre uzunluğundaki alanda sıcak asfalt serimine başladı. Çok daha modern bir görünüm kazandırılacak olan caddede desenli ve renkli kaplama yapılacak.

Atatürk Caddesi'nin yanı sıra Yeniköy Mahallesi 11'nci sokak ve Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nde de yine asfalt kazımı yapılarak yeni sıcak asfalt dökülerek vatandaşın hizmetine sunulacak. Toplamda yaklaşık 2,5 kilometrelik bir alan asfaltla kaplanıp desenli, renkli baskı olacak. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı tarihin en büyük yatırımlarıyla planlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Bizde ekiplerimizle 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Programlar dahilinde ilçenin her caddesine sokağına en kaliteli hizmet gidecek” diye konuştu.