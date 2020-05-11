Döşemealtı'nda berber dükkanları tek tek dezenfekte ediliyor

Bu kapsamda Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 50'ye yakın işyeri, Döşemealtı Belediyesi ekipleri tarafından tek tek dezenfekte edildi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde de hem çalışanlar hem de müşteriler için dezenfekte edilmeye başladı. İlçe genelinde 50'ye yakın işletme Döşemealtı Belediyesi'nin ekiplerince dezenfekte edilerek hijyen şartları maksimum seviyeye çıkartılıyor. Uzun zamandır kapalı kalan sektör çalışanları tek tek belirlenmiş ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in isteğiyle her aileye; maske, el dezenfektanı ve gıda kolisi ulaştırılmıştı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren Döşemealtı ilçesinde planlı ve programlı bir şekilde etkili önlemler aldıklarını söyleyen Genç, “Halkımızın sağlığını her şeyin üzerinde gördük ve önlemlerimizi de ona göre aldık. Uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik merkezlerine ait işyerlerini belediyemiz ekipleriyle dezenfekte ediyoruz” dedi.