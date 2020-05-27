Döşemealtı'nda camiler dezenfekte ediliyor

İlçede bulunan 32 mahallede 62 cami ve 7 mescitte dezenfekte çalışması 8 kişilik ekiple sürerken tüm cami ve mescitlerin Cuma günü ibadet saatine yetiştirileceği açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı salgın nedeniyle 16 Mart tarihinde ülke genelinde tüm cami ve mescitlerde cemaatle ibadete ara vermişti. Normalleşme süreci kapsamında Cami ve Mescitlerde Cemaatle ibadet edilmesi hakkında 81 il valiliğine genelge göndererek 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği açıklandı.

Açıklamanın ardından harekete geçen Döşemealtı Belediyesi ekipleri ilçenin ilk 4 minareli merkez camisi olmasının yanı sıra, Selçuklu ve Osmanlı dönemi ile günümüz mimarisinin bir kompozisyon içerisinde uygulandığı Türkiye çapında örnek bir eser olan Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Merkez Cami ile dezenfekte çalışmalarına başladı. 8 kişilik ekip daha sonra ilçenin dört bir yanında bulunan cami ve mescitlerde gün boyu ilaçlama ve dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha sonra cami avlusu ve çevresinde temizlik ve çevre düzenlemesi yapacak.