Döşemealtı'nda çocuk gelişimi semineri

Döşemealtı Ekolojik Kreş'te eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik " Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Kilo" ile "Okul Öncesi Dönemde Ailenin Önemi" konulu seminer düzenlendi.

Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ekolojik Kreşi tarafından Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonu'nda eğitim semineri gerçekleştirdi. Diyetisyen Büşra Aydın "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Kilo", Psikolog Merve Öztürk "Okul Öncesi Dönemde Ailenin Önemi" konularında önemli bilgiler verdi.

Çocuğun kişiliğinin okul öncesi dönemde şekillendiğine vurgu yapan Diyetisten Büşra Aydın, bu dönemdeki beslenme alışkanlıklarının önemli olduğuna dikkat çekti. Aydın, yeterli ve dengeli beslenen çocukların hem ruhsal hem de bedensel açıdan pozitif bir gelişim kaydettiğine dikkat çekti.

Ailelere faydalı bilgiler veren Psikolog Merve Öztürk ise; 3-6 yaş döneminin en önemli özeliklerinden biri sosyal gelişimin desteklenmesi olduğunu söyledi. Öztürk, bu süreçte ailelerin çocuklara nasıl davranması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Ekolojik Kreş Müdürü Mehmet Fatih Çelik de, “geleceğin teminatı olan çocukların klasik 4 duvar arasına sıkıştırılmış bir eğitim modeli yerine toprağa, bitkiye dokunabilen kendi sebzesini yetiştiren, konservesini kurabilen bilinçli bir nesil yetiştirme çabasındayız. Ailelerimizin emaneti olan çocuklarımız, öğretmenlerimizin kontrolünde, diyetisyenimiz ve psikoloğumuz eşliğinde Avrupa standartlarına göre geleceğe hazırlanmaktadır. Çocuklarımızın en iyi ve en nitelikli eğitimi alabilmesi amacıyla Belediye Başkanımız Turgay Genç tarafından projelendirilen Ekolojik Kreşimiz 2017 yılında Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından “En iyi üst yapı proje” ödülüne layık görüldü.