Döşemealtı'nda Cumhuriyet coşkusu

Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ilçede büyük bir coşkuyla kutlandı. Yüzlerce aracın katıldığı kortejle başlayan coşku, Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşüyle devam etti. Ellerinde meşalelerli binlerce Döşemealtı'lı Atatürk Caddesi üzerinde yürüdü. İlçenin ilk kent meydanı olan Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi ünlü sanatçılar Turgut Çıngı ve Melek Mosso'nun şarkılarıyla büyük bayramı kutladı

Bayram günü ilk etkinlik Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Başkan Genç'in yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi partilerin ilçe ve kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Döşemealtı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk bayraklarıyla süslenen araçlar caddelerde gün boyu marşlar çalarak dolaştı. Saat 17.30'da Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Belediye Kademe binası önünde toplanan araçlar kortej yaptı. Başkan Genç yine ilçe başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet otobüsünden vatandaşları selamladı. Korteje 600 araç katılırken ilçeyi boydan boya geçen araçlara vatandaşlar evlerinin önüne ve balkonlarına çıkıp Türk bayrakları sallayarak eşlik etti. Araç korteji Bahçeyaka Mahallesi kapalı pazar yerinde bekleyen vatandaşların yanında sona erdi.

Pazar yerinde buluşan binlerce kişi ellerinde bayraklar ve meşalelerle Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü için hareket etti. Bando takımının öncülüğünde yürüyen kalabalık Atatürk caddesinde yeni vatandaşların katılmasıyla adeta çığ gibi büyüdü. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Cumhuriyet Yürüyüşünde en önde protokol üyeleriyle birlikte yürüdü. Fener alayı Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanın da sona erdi.

Döşemealtı Kent Meydanı'nda ise coşku konserlerle devam etti. İlk olarak sahneye çıkan Turgut Çıngı 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını Döşemealtılılar için seslendirdi. Başkan Genç konserin sonunda sanatçıya çiçek ve ilçenin kültürel değeri Döşemealtı halısı hediye etti. Turgut Çıngı'nın ardından sahneye bu kez Melek Mosso çıktı. Genç sanatçı Mosso, Türkiye'nin en büyük bayramı 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun” dedi ve sevilen şarkılarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Belediye Başkanı Turgay Genç yine sahneye çıkarak Melek Mosso'ya Döşemealtı halısı ve çiçek verdi. Turgay Genç, “Türk milletinin bağımsızlığı bir karakter olarak benimsediğinin yegane kanıtı olan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99'ncu Yıldönümü kutlu olsun. Bu coşkuya eşlik etmek için buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyet, sadece bugünün değil geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.