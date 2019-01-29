Döşemealtı'nda el emeği pazarı açıldı

Döşemealtı Koruma, Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Zeynep Şardaş, Belediye Başkanı Turgay Genç'ten ilçede yaşayan kadınların ele emeği ürünlerini satabilmeleri için Kapalı Cuma Pazarına stant açmak istediklerini iletti. Başkan Genç, emekçi kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlamaları için Pazar yerinde yer tahsis etti.

Bugün ilk kez kurulan stantları eşi ile birlikte gezen Belediye Başkanı Turgay Genç, kadınlarla sohbet edip yaptıkları ürünlerden satın aldı. Meclis Üyesi Ramazan Bahşi ve CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan'da kadınlardan alışveriş yaptı. Başkan Genç, pazaryerinde konum itibarıyla sadece Cuma günleri yoğunluk olacağını diğer günler ise az kişinin geleceğini söyleyerek kadınlara Kent meydanında stant açabileceklerinin müjdesini verdi.

Dernek Başkanı Zeynep Şardaş, “Şu an 23 kadınla birlikte ürünlerimizi satmak için stant açtık. Başkanımız bize ilçenin en güzel noktası olan Kent Meydanına davet etti. Bizleri çok mutlu ettiler. Yarından itibaren her gün ilçe meydanında stant açacağız. Bütün kadınlarımızı bekliyoruz. Tek şartımız ise ürünlerin tamamının kadınlarımızın kendi yaptığı el emeği ürünler olması” dedi.