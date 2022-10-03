Döşemealtı'nda geleceğin sporcuları yetişiyor

Futbol, Halter, Bisiklet, Voleybol, Güreş başta olmak üzere birçok amatör spor branşlarında başarıdan başarıya koşan Döşemealtı kulübü, Kış futbol okuluyla da adından söz ettiriyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in ilçe gençlerini kötü alışkanlıklardan korumak, sporla gelişen, büyüyen sağlıklı bireyler olmaları için aktif hale getirdiği Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Kış futbol okulunda 5-14 yaş arası tam 150 genç futbol öğreniyor.

Gençler, Yıldızlar, Minikler ve Mini Minikler olarak 4 kategoride eğitim alan gençlere önce spor yapmanın önemi, sporun hayatımız boyunca bizlere katacağı değerler başta olmak üzere ahlaklı sporcu yetiştirilmek için önce uzmanlar tarafından gençler mental olarak hazırlanıyor. Bu eğitim ardından haftada iki gün antrenman yapan geleceğin futbolcuları burada futbol teknikleri öğreniyor. Yine çocuklara futbol oyununun uygulamaları, takım çalışmaları ve maç deneyimleri kazandırılıyor.

Kırkgöz Döşemeatı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sportif Direktör Abdullah Tanyolaç, “Yaz-kış devam eden okulumuza ilgi oldukça fazla. Döşemealtı'nda bulunan 32 mahallemizden çocuklarımız futbolcu olmak spor ahlakıyla yetişmek için bizlerle bir araya geliyor. Belediyemizin imkanlarıyla çocuklarımızı tesislerimize getirip burada eğitimlerini veriyoruz. Başta Belediye başkanımız ve Kulüp Başkanımız Turgay Genç olmak üzere tüm teknik ekibimize, yöneticilerimize ve gençlerimizi bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Tanyolaç sözlerini şöyle sürdürdü, “Çocuk yaştan itibaren spor yapan, ama hangi branş olursa olsun bir sporla büyüyen çocuklarımız başta özgüvenli, sağlıklı, bilinçli, saygılı ve başarılı insan oluyor. Bizim en büyük gayemiz ilçemizin gençlerini kötü alışkanlıklardan koruyup onları spor yapan başarıyla kendisini ve ilçesini temsil eden bireyler olarak gelişmelerini sağlamak. Futbol okullarımızda başarı elde eden çocuklarımızı kategorilerinde lisanslı oyuncu yapıyoruz. Bu misyonla bizlere ışık olan Belediye Başkanımız Turgay Genç her türlü desteği bizlere sunuyor. Bu da elbette mutlak başarıyı getiriyor”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sporcularının aldığı başarılardan oldukça mutlu olduğunu söyleyerek, “İlçemiz hızla gelişmekte ve ihtiyaçlarda o denli büyümekte. Bizim birinci önceliğimiz insan ve tabi ki geleceğimiz olan gençlerimiz. Onların sağlıklı, başarılı ve mutlu olmaları bizim için en büyük ödül, Bu amaçla spor kulübümüzde hemen her branşta spor dalına ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle ailelerimiz ve çocuklarımız spor okullarımızdan çok memnun. Onların mutluluğu ise bizim yeni yatırımlar yapmamızın önünü açıyor. Bu çerçevede spor kulübümüzde sahamızın ve tesislerimizin yenilenmesini sürdürüyoruz” dedi.