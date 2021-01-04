Döşemealtı'nda içme suyu hatları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde eskiyen içme suyu hatlarını yeniliyor. İçme suyu hatları, daha sağlıklı ve sağlam hale getirilirken kapasiteleri de artıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri merkez ve ilçelerde içme suyu hatları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. ASAT Ekipleri, Düzlerçamı Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Caddesi'nin genişletilip, çift şeritli hale getirilmesiyle birlikte alt yapısını da modernize etti. Yolun alt yapısındaki içme suyu hattı sağlıklı ve dayanıklı borularla tamamen yenilenerek, kapasite arttırıldı. 4 kilometrelik bir hat çalışması yapılarak, eski hattın yetersiz kalması ve sık arıza yapması sorunu ortadan kaldırıldı.