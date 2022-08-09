Döşemealtı'nda içme suyu hatları yenileniyor

Döşemealtı ilçesinde eskiyen içme suyu hatlarına yönelik çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Ilıca Mahallesi Bucak mevkii 22 sokakta çalışma yapıyor. Burada bulunan eski hattın yetersiz kalması ve sık arıza yapması üzerine başlatılan çalışma çerçevesinde 2 bin 600 metrelik yeni hat döşenecek. Bu çalışmayla hatların kalitesi yükselirken kapasite artırımı da gerçekleşmiş olacak.

Bozulan yollar onarılıyor

ASAT ekipleri hat yenileme çalışmalarını sürdürürken, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde kanalizasyon imalatı sırasında kazılan yolların onarımını da gerçekleştiriyor. ASAT ekipleri bozulan parke taşlarının onarımını yapıyor.