Döşemealtı'nda işçileri sevindiren toplu iş sözleşmesi

Ş. kadrosuna dahil olan işçilerle 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

Taşeron'dan Belediye şirketine geçirilen İşçiler için yapılan görüşmelerin ardından DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası ile Döşemealtı Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesine imza atıldı. Törene İşçileri temsilen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, Döşemealtı Belediyesi adına Başkan Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Engin Murat Özdemir, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ve ittifak ortağı İYİ Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Ali Özbey katıldı.

Güzel tablo

Hem Dünya hem de ülke olarak çok zor bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “ Çok zor dönemlerden geçiyoruz ve bu zor dönemde bir toplu sözleşme yapıyoruz. Ekonominin bu denli kötü olduğu bir dönemde işçilerine sahip çıkan ve en iyi sendikal hakların sağlanmasına vesile olan güzel tablo için Belediye Başkanımız Turgay Genç'e çok teşekkür ediyorum. İşçinin güçlü olması ve sosyal haklarını alması çok önemli” diye konuştu.

Birlikte çalışmaya devam

“En yakın mesai arkadaşım olan işçilerimizle çok büyük işlere imza attık” diyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçemizin gelişimi birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle oldu. Şu an tüm Antalya'da hemen herkesin yatırım yapmak istediği yaşamak istediği bir yer haline gelen Döşemealtı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu nedenle işçilerimizin daha huzurlu bir ortamda çalışmalarını önemsiyorum. İşçilerimizin sendikal haklarını yasal mevzuatın en üst limitinde veriyoruz. Belediyemizde 3 bin liranın altında maaş alan hiçbir işçimiz kalmıyor” dedi. Başkan Genç'in konuşması töreni izleyen işçilerin alkışlarıyla sık sık kesildi.