Döşemealtı'nda ‘Kadın Çiftçi Akademisi'nin ilk adımı atıldı

Dösemealtı Belediyesi, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ve Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile yürütülmesi planlanan "Kadın Çiftçi Akademisi" projesinde ilk adım atıldı.

Döşemealtı Merkez ve kırsal mahallelerinde yapılan tarımsal üretimlerin sağlıklı ve pazar getirisi yüksek ürünlere dönüştürülmesi için yapılacak çalışmaları kapsayan Kadın Çiftçi Akademisi için ilk adım atıldı. Yeşilpark Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, proje yürütücüleri ile mahalle muhtarları ve 50'ye yakın kadın çiftçi katıldı. Çiftçi kadınlara proje ile bilgiler verildi.

Projede, Döşemealtı ve mahallelerinde yapılan tarımsal üretimlerin sağlıklı ve pazar getirisi yüksek ürünlere dönüştürülmesi için iyi tarım uygulamaları çerçevesinde kadın çiftçilere bilinçli tarımsal üretim, pazarlama, hijyenik gıda hazırlama gibi eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda projenin eğitim süreciyle ilgili kararlar da alındı. Eğitimlerin Döşemealtı Belediyesi meclis salonunda hafta içi 2 gün, günlük 2.5 saat yapılması kararlaştırıldı. Toplam 69 saat olarak planlanan eğitim Aralık ayında başlayacağı belirtildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından üretilen ürünlerin satılacağı sergi alanlarının açılacağı karara bağlandı.