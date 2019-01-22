Döşemealtı'nda miniklerin diş karneleri teslim edildi

Döşemealtı'nda ilköğretim okullarına yönelik başlatılan ağız, diş sağlığı eğitimi ve diş taraması tamamlandı. 9 İlkokul, 1 ana okulu ve 1 kreşte 3 bin 441 çocuğa diş eğitimi ve taraması yapılarak ailelere verilmek üzere diş karnesi hazırlandı.

Döşemealtı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Diş Hekimleri Odası ve Döşemealtı İşadamları Derneği işbirliğiyle başlatılan diş sağlığı seferberliği sona erdi. Döşemealtı Belediyesi'nde görevli diş hekimi Şenel Günal İltaş ve ilçede faaliyet gösteren Diş hekimlerinin de katılımıyla yürütülen ağız ve diş sağlığı eğitimi ve diş taraması çalışmasında 9 ilkokul, 1 ana okulu ve 1 kreşte toplam 3 bin 441 çocuğa ulaşıldı.

Albay Süleyman Külahçı, TOKİ, Güngör Gencer, Hilmi Caner Saraçoğlu, Mustafa-Ayşe Altun, Osman Ali Cingöz, Yeniköy, Yeşilbayır ve Yukarı Karaman Perge Rotary İlkokulları ile Saime Salih Konca Anaokulu ve Döşemealtı Belediyesi Ekolojik kreşte eğitim gören öğrencilere önce ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Miniklere doğru diş fırçalama teknikleri, ağız ve dişlerin bakımı hakkında eğitim filmleri izletilip ardından da diş taraması yapıldı. Minikler için diş karnesi hazırlanıp ailelerine verildi.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren diş bakımı eğitimi almaları sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla başlatılan çalışma kapsamında tüm öğrencilere diş macunu ve fırçası hediye edildi. Minikler diş hekimi korkusu yaşamadan neşe içinde tarama yaptırdı.