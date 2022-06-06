Döşemealtı'nda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Döşemealtı Belediyesi, ‘Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi' (AHENK) çerçevesinde ilkokullarda verdiği ağız ve diş sağlığı eğitimlerine devam ediyor. Döşemealtı Belediyesi Diş Hekimi Şenel Günal İltaş tarafından verilen eğitimlerde Karataş ve Karaveliler İlkokullarında öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri ile ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı.

Antalya Valiliği tarafından uygulamaya konulan kentte ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve eğitimde nitelik ile kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi çerçevesinde, okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi ile diş fırçalama teknikleri konusunda eğitim verilmeye başlanmıştı.

Döşemealtı Belediyesi'nin proje ortağı olarak katıldığı eğitimleri Diş Hekimi Şenel Günal İltaş verdi. İlk olarak Kovanlık İlkokulunda başlayan eğitim, şimdi de Karataş İlkokulu ve Karaveliler İlkokullarında verildi. Öğrencilere doğru diş fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak anlatan Diş Hekimi İltaş, yine ağız ve diş sağlığının önemini anlatan video ve görsellerle öğrencileri bilinçlendirdi.

Proje çerçevesinde şuana kadar 3 okulda yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verilirken, bu hafta içerisinde Nursel Ayhan Kadam İlkokulu, Dağ İlkokulu, Killik İlkokulu, Kömürcüler İlkokulu ve Fatma Yusuf Bilgiç İlkokullarında toplamda 800 çocuğa eğitim verilecek. Eğitime katılan her çocuğa Döşemealtı Belediyesi tarafından diş fırçası ve macunu dağıtılıyor.