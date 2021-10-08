Döşemealtında parke çalışmaları sürüyor

Bölgede yer alan Recepli Parkı yanındaki 2 bin metrekarelik alanda serme, sıkıştırma ve parke taşı döşeme işlemi yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 65 Konutlar olarak bilinen toplu konutlarda yaşayan vatandaşlar Döşemealtı Belediyesi'nden sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri bir alan tahsis etmelerini istedi. Belediye ekipleri Recepli parkı yanında bulunan alanı önce düzenleyip ardından da serme ve sıkıştırma işlemi yaparak parke taşı döşemeye başladı.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda mahalle sakinlerinin düğün, mevlüt, asker eğlencesi ve toplantılarını yapabilmeleri için parke taşı döşenen alan önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete girecek.