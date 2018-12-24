Döşemealtı'nda ruhsatlandırma başarısı

Döşemealtı İlçesi'nde 2018 yılında 123 işyeri ile 327 konut için ruhsat başvurusunda bulundu. Şu an faal 875 ruhsatlı iş yerinin bulunduğu ilçede, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran belediye ekipleri, Başkan Turgay Genç'in talimatıyla, faaliyette olmasına rağmen ruhsatı olmayan işletmelerin ruhsatlandırılması çalışmalarına ağırlık verdi. Son 4.5 yılda 575 iş yerine açma ve çalışma ruhsatı verildi.

2018 yılında Döşemealtı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2014'ten bu yana üretime yönelik faaliyet gösteren 186 gayri sıhhi müessese ile bakkal, büfe ve kafeterya gibi 336 sıhhi müesseye de ruhsatlandırdı. Ruhsat Denetim Müdürlüğü, bu yıl 285 konut, 56 ticari alan ile 22 kamu tesisi için ruhsat verdi. 2018'de iskan alan konut sayısı 256 olurken, ticari iskan sayısı ise 68 oldu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Yeni açılan iş yeri sayısı bakımından rakamlar sevindirici. Bunun yanında göreve geldiğimizde ilçe genelinde faaliyette olmasına rağmen birçok iş yerinin ruhsatının olmadığını belirleyip, çalışma yaptık. Bu anlamda da önemli mesafe kaydettik. Yasaların zorunlu kıldığı kurallara uyma konusunda hassasiyet gösteren esnaf ve vatandaşımıza teşekkür ederim" dedi.