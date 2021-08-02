Döşemealtı'nda sağlık taraması

Döşemealtı'nda 32 mahalleyi kapsayacak bir sağlık hizmeti taraması başlatıldı. İlk olarak Çıplaklı Mahallesi ve TOKİ konutlarında çocuklar için ağız ve diş sağlığı ile kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanseri taramasını başlatan Başkan Genç, “Bizim ilkemiz önce insandır. Bu nedenle 1,5 yıllık Pandemi sürecinde hastanelerimiz ve sağlık kuruluşları korona virüsü ile etkin bir mücadele yürüttüklerinden insanlarımızın diğer hastalıklarının teşhis ve tedavisine zaman ve hekim ayırma fırsatı bulamadılar. Bu nedenle biz de Belediye olarak ilçemiz insanlarının gecikmiş olan bu teşhis ve tedavisini İl Sağlık Müdürlüğünün izni ve katılımı ile yapmaya başladık” dedi.

Başlattıkları sağlık taramasında yapılan muayenelerden hiçbir şekilde ücret alınmadığını belirten Başkan Genç, muayene sonunda tedaviye muhtaç olan kadınların ve çocukların tedavisinin hastanede yapılacağını ve bu tedavide sırasında katkı payında yüzde 80 gibi bir indirimin uygulanacağını ifade etti. Başkan Genç, “İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli protokolü yaptıktan sonra hastanemizle görüşerek bu projeye uzman hekim görevlendirmesini istedik. Onlarda bu projeye hekim vererek ve gerekli hallerde yapılacak tedavide de büyük oranda indirim yaparak katılmayı kabul ettiler. İlk olarak Çıplaklı Mahallesi ve TOKİ konutlarında projemizi başlattık. Ve bu hizmetimizi diğer 32 mahalleye de götüreceğiz” diye konuştu.