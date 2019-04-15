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Döşemealtı'nda yeni dönemin ilk meclisi toplandı

Döşemealtı Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Turgay Genç başkanlığında toplanarak 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11, AK Parti'den 12 ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 Meclis üyesi hazır bulundu.


Yerel seçimlerle birlikte yenilenen Belediye Meclisi'nin 5 yıl boyunca görev yapacağını hatırlatan Belediye Başkanı Genç, "Geçen 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da Döşemealtı ve halkımız için güzel işler yapacağımız inancıyla seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.


Başkan vekilliği ve divan katip üyeliği seçiminin ardından komisyonlar oluşturuldu. Parti grup sözcülerinin açıkladığı adaylar, açık ve kapalı oylama ile komisyonlara ayrılarak yeni dönem görev yapacak temsilciler de belirlendi. Meclis Toplantısı, 2018 yılı faaliyet raporunun oylaması ile tamamlandı.



"Ret oyu vermesi siyasi amaçlı maniplasyondur"


AK Parti ve MHP'nin ret, CHP'nin kabul oyu kullandığı 2018 yılı faaliyet raporu oylamasının sonunda kısa bir konuşma yapan Genç, “Geçen 5 yılda başkalarının hayal bile edemeyeceği yüzün üzerinde projeyi bölgemize kazandırdık. Yerel ve ulusal düzeyde 7 ödül kazandık. Eğitimden, sağlığa, kültür-sanattan spora, alt yapıdan, üst yapıya, Türkiye'de ve Antalya'da ilkleri yapan bir belediye olmamıza rağmen AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin ret oyu vermesi siyasi amaçlı maniplasyondur. Belediyemizin yapmak istediği çalışmaları katkı vermek yerine engellemeye kalkanlar bunun hesabını Döşemealtı halkına vermek zorunda kalır. Döşemealtı'nın menfaatlerini korumak yerine sırf siyasi muhalefet peşinde olmanın kimseye faydası olmaz” diye konuştu.

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