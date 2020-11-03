Döşemealtı'nda yol çalışmalarına yeniden start verildi

Döşemealtı İlçesi'nde pandemi hastalığı nedeniyle ara verilen yol çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü'nce yeniden start verildi.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yol açma ve mevcut yolların daha nitelikli kullanılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 701 kilometrekarelik yüzölçümüyle Antalya'nın en büyük merkez ilçesi olan Döşemealtı'nda imar planında olmasına rağmen bugüne kadar yapılmayan yol açma çalışmalarına yeniden start verildi. Öte yandan yolların bakım, onarım genişletme ve satih kaplama işlemlerine devam edildi.

Yoğun mesai

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzlerçamı Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi'nde yol genişletme serme ve sıkıştırma işlemlerine başladı. 3,5 kilometrelik çift şeritli ve gidiş geliş yolda dolgu malzemesiyle yükseltilmesi ve serme sıkıştırma işlemleri sürerken vatandaşların evlerine ve işyerlerine daha rahat ulaşabilmeleri için satih kaplaması yapılacak. Döşemealtı Belediyesi ekipleri aldığı yatırımlarla hızla gelişen ve büyüyen ilçede yeni yol yapımı ve mevcut yolların bakımı için yoğun mesai harcıyor.