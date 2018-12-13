Döşemealtı'nda yol seferberliği sürüyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi'nde yeni yol açma çalışmaları sürüyor.

701 kilometrekarelik yüzölçümüyle Antalya'nın en büyük merkez ilçesi konumundaki Döşemealtı'nda yeni yol açma çalışmaları sürüyor. Döşemealtı Belediyesi, yolların bakım, onarım ve asfalt yamasını yaparken diğer yandan da imar planlamalarında olmasına karşın bugüne kadar açılamayan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çıplaklı Mahallesi Akkale mevkinde imar planlamalarında olmasına karşın bugüne kadar açılamayan yolları açmaya başladı. Vatandaşların talebi doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında Akkale Caddesi'nin bir kısmı, imar planında olması gereken yerine alınıp, 20 metrelik yol açıldı. 2013 Sokak 15'lik, 2116 Sokak 12'lik, Göktürk Caddesi de 20 metrelik yol haline getirildi. 2002, 2230 ve 2104 Sokakların imar planında yer alan yolları açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yollar stabilize hale getirilecek

Vatandaşların talepleri noktasında ilk sıralarda yer alan yol konusuna büyük önem verdiğini dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Sınırlarımız yeni Büyükşehir yasasından sonra 224 kilometrekareden 701 kilometre kareye çıktı. Beraberinde ihtiyaçlar da önemli oranda arttı. Bunların başında da yeni yol ihtiyacı geliyor. Yol ile ilgili projelerimizi günü kurtarmaya yönelik değil ilçemizin 40-50 yıl sonrasını da göz önüne alarak değerlendirmeye özen gösteriyoruz” dedi.