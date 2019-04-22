Döşemealtı'ndan Suruç'a uzanan yardım eli

Sosyal sorumluluk projesi hazırlayan Döşemealtı'ndan bir grup genç Şanlıurfa Suruç ilçesi Bostancılar Ortaaokulu'nu boyayıp, kitaplık oluşturdu. Aynı zamanda gençler, öğrencilere spor malzemesi, giyim ve kırtasiye malzemesi yardımında da bulundu.

Gönüllülük esasına göre topladıkları malzemelerle Şanlıurfa'ya giden Antalya Döşemealtı ilçesinde yaşayan 15 genç, Suruç ilçesi Bostancılar Ortaokulu'nu boyadı. Okulun kitaplık ve pano ihtiyacını da karşılayan gönüllü gençler, öğrencilere spor, giyim ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Gönüllü gençler adına konuşan Doğukan Dağlar, "Benim ilkokul arkadaşım o okulda öğretmen olarak görev yapıyor. Yaptığımız sohbetlerde okulun bazı eksik ve ihtiyaçlarının olduğunu öğrendim. Bu durumu arkadaşlarımla paylaştıktan sonra bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Bunun üzerine gerekli malzemeleri temin ettikten sonra Şanlıurfa'ya gittik. Öğrencilerin mutluluğu bizi de sevindirdi " dedi.

Döşemealtılı gençler bu projenin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede bulunan Bademağacı ve Dağbeli Anaokulu öğrencilerine oyuncak dağıtıp birlikte pasta kesti.